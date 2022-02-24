Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинского лидера, Соединенные Штаты уже начали готовить международную поддержку.
Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер США Джо Байден в ответ обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».