Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, Соединенные Штаты уже начали готовить международную поддержку.

Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер США Джо Байден в ответ обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».