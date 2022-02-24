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Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, Соединенные Штаты уже начали готовить международную поддержку.

Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Лидер США Джо Байден в ответ обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».

Ксения Назарова
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