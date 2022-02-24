Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения в суде дела бывшего министра Абызова

Суд 4 марта рассмотрит дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Абызова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве суд отказался вернуть в прокуратуру дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Асниса, адвоката обвиняемого.

Рассмотрения дела Абызова назначено на 4 марта. Оно будет слушаться в составе трех судей.

Также суд продлили всем фигурантам срок содержания под стражей на полгода.

По версии следствия, Абызов и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Также бывшего министра обвинили в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа на 78 миллионов рублей.

20 октября 2020 года у Абызова изъяли 32 миллиарда рублей.

Ранее адвокат обвиняемого отметил «редкую особенность» этого дела — никто из фигурантов не признал своей вины, несмотря на то, что в СИЗО они находятся более трех лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Совфеде предрекли полную демилитаризацию Украины в результате военной операции
Китай заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной
Генсек НАТО обвинил Россию в безрассудном нападении на Украину
Генштаб Украины заявил об ударах по аэродромам и военным объектам
В Луганской области объявили всеобщую эвакуацию
Назначена дата рассмотрения в суде дела бывшего министра Абызова
Стало известно о разговоре Путина и Эрдогана после начала операции в Донбассе
Россияне раскрыли способы накопить на ипотеку
Байден рассказал Зеленскому об ответе США на действия России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.