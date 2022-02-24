Назначена дата рассмотрения в суде дела бывшего министра Абызова

В Москве суд отказался вернуть в прокуратуру дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александра Асниса, адвоката обвиняемого.

Рассмотрения дела Абызова назначено на 4 марта. Оно будет слушаться в составе трех судей.

Также суд продлили всем фигурантам срок содержания под стражей на полгода.

По версии следствия, Абызов и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Также бывшего министра обвинили в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа на 78 миллионов рублей.

20 октября 2020 года у Абызова изъяли 32 миллиарда рублей.

Ранее адвокат обвиняемого отметил «редкую особенность» этого дела — никто из фигурантов не признал своей вины, несмотря на то, что в СИЗО они находятся более трех лет.