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Адвокат указал на «редкую особенность» дела бывшего министра Абызова

В Москве судят экс-министра Абызова по делу, которое он назвал «абсолютным компотом»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и 11 фигурантов, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимым также вменяется хищение четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», незаконное предпринимательство с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческий подкуп на 78 миллионов рублей.

Адвокат экс-министра Александр Аснис отметил «редкую особенность» этого дела — никто из фигурантов не признал своей вины, несмотря на то, что они провели более трех лет в СИЗО. Для них до сих пор остается непонятным существо обвинения потому, что оно не соответствует требованиям закона и «элементарной логике». Абызов назвал свое дело «абсолютным компотом из несвязанных тезисов и произвольных утверждений», отметил Аснис.

Абызов с 2012-го по 2018 год занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

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Любовь Ширижик
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