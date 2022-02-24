Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На учениях Тихоокеанского флота применили многоствольные установки АК-630М

Корабли Тихоокеанского флота провели учения с боевой стрельбой в Авачинском заливе

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с боевыми стрельбами в Авачинском заливе. В маневрах задействовали фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий». Экипажи отработали обнаружение и уничтожение плавающих мин многоствольными артиллерийскими установками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

«Артиллерийские расчеты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин», — сообщили в отделе информационного обеспечения.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Также экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота отработал действия по поиску и спасению людей на воде.

В отделе информационного обеспечения ТОФ добавили, что около 20 кораблей в ближайшее время продолжат выполнение задач в дальней морской зоне.

В январе дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море по наземной цели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Зеленский ответил на российскую военную операцию
На Украине не осталось американских дипломатов
НАТО обсудит перспективу долгосрочных отношений с Россией
Финляндию и Швецию пригласили на саммит НАТО по Украине
В Москве простились с народным артистом России Борисом Невзоровым
Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности
Мать братьев Запашных попала в больницу в Москве
Украинские пограничники покинули российско-украинскую границу
На учениях Тихоокеанского флота применили многоствольные установки АК-630М
В НАТО подтвердили отказ посылать свои войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.