На учениях Тихоокеанского флота применили многоствольные установки АК-630М

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с боевыми стрельбами в Авачинском заливе. В маневрах задействовали фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий». Экипажи отработали обнаружение и уничтожение плавающих мин многоствольными артиллерийскими установками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

«Артиллерийские расчеты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин», — сообщили в отделе информационного обеспечения.

Также экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота отработал действия по поиску и спасению людей на воде.

В отделе информационного обеспечения ТОФ добавили, что около 20 кораблей в ближайшее время продолжат выполнение задач в дальней морской зоне.

В январе дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море по наземной цели.

