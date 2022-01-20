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Российская подлодка выполнила пуск «Калибра» в Японском море

Подводная лодка «Волхов» провела пуск ракеты «Калибр» из подводного положения на учениях

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» Военно-морского флота (ВМФ) России выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в четверг. Стрельбу провели из подводного положения в Японском море. Ракета поразила наземную цель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район», — отметили в сообщении.

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В оборонном ведомстве отметили, что ракета поразила цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1000 километров. Проведение стрельбы обеспечивали самолеты и беспилотники морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), а также корабли.

В ноябре «Известия» сообщили, что Тихоокеанский флот получит шесть подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» до 2024 года.

В январе 2021 года телеканал «Звезда» показал подводную лодку Б-603 проекта 636.3 «Варшавянка» изнутри. В репортаже субмарину назвали самой совершенной неатомной подводной лодкой ВМФ России.

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Даниил Иринин
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