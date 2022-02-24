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180 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили или задержали 180 рейсов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В аэропортах Москвы в четверг, 24 февраля, задержали и отменили 180 рейсов на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 9:06 по московскому времени, в Домодедово задержаны восемь рейсов, отменены 75, в Шереметьево задержали 16 рейсов и отменили 50 вылетов, во Внуково задержаны 17 рейсов, отменены еще 14.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее сообщалось, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в СочиСимферополь, Ростов-на-Дону, КраснодарАнапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Валентина Процкова
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