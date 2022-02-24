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Бельгия призвала ввести против России максимально действенные санкции

Премьер Бельгии заявил, что новые санкции против РФ должны быть максимально действенными
Александр Де Кро

Александр Де Кро . Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Бельгии Александер де Кро призвал Евросоюз ввести против России максимально действенные санкции. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам не нужны сегодня большие декларации, нам нужны безотлагательные решения. Второй пакет должен быть таким действенным, чтобы не нужно было возвращаться к третьему», — сказал он. Политик отметил, что санкции Евросоюза против России «должны кусаться».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Кроме того, Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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