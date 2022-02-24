На Украине заявили о безопасности полетов в ее воздушном пространстве

В Государственной авиационной службе Украины заявили о безопасности полетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов!» — написано в сообщении. В Госавиаслужбе также отметили, что поддерживают постоянную связь с военным сектором и международными партнерами, чтобы «обеспечить транспарентность при оценке потенциальных рисков». Ситуация над Украиной под контролем и стабильна, добавили в ведомстве.

21 февраля одна из крупнейших авиакомпаний Европы Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы на Украину. Ранее две международные авиакомпании Lufthansa (Германия) и Swiss Air (Швейцария) временно приостановили полеты в Киев — с 21 по 28 февраля — из-за ситуации с безопасностью. В Lufthansa заявили, что в этот период самолеты перевозчика также не будут летать в Одессу, однако рейсы во Львов сохранятся.