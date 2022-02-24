Байден заявил об отсутствии планов на переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии у него планов на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом в четверг, 24 февраля, трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Кроме того, Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.