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Байден заявил об отсутствии планов на переговоры с Путиным

Президент США Байден заявил, что не планирует переговоры с Владимиром Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии у него планов на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом в четверг, 24 февраля, трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Кроме того, Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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