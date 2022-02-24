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В Киеве станции метро переоборудовали в бомбоубежища

Станции метрополитена в Киеве подготовили к приему жителей в случае воздушной тревоги

Фото: Shutterstock

В Киеве переоборудовали четыре станции метрополитена в бомбоубежища. Столичный парламент сообщил о том, что на станции можно спуститься в случае воздушной тревоги. Об этом пресс-служба киевской рады написала в Facebook.

Поезда не останавливаются на станциях «Житомирская», «Святошин», «Нивки» и «Берестейськая», передают парламентарии. Однако укрыться в случае опасности можно во всех станциях. «Все станции метро Киева во время сигнализации доступны людям в любое время суток», — подчеркнули в Раде.

Горожан Харькова также призвали спустится в метро, пишут в украинских СМИ. На одной из станций к ним обратился мэр города Игорь Терехов. Он рассказал, что, по его информации, подземные станции являются самым безопасным местом, призвал людей не паниковать и пообещал обеспечить доставку воды и еды. С жителями мэр говорил по-русски.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины. По всей республике наблюдаются гуманитарные последствия сложившейся ситуации — люди массово скупают продукты, покидают крупные города или спускаются в бомбоубежища.

В Киеве на полках магазинов закончился хлеб. В некоторых торговых точках ввели ограничения на посещение торгового зала.

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Дмитрий Настасьев
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