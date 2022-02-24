Мэр Борисполя объяснил взрывы в районе аэропорта

Мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы в районе аэропорта. Его слова передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Борисенко, взрывы, которые были слышны рано утром, осуществляли украинские ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что в Киеве прозвучала серия взрывов, которые слышали жители Позняков и Троещины. Также стало известно о взрывах и стрельбе в районе киевского международного аэропорта «Борисполь».

