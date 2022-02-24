Главнокомандующий ВСУ заявил о создании в стране «колоссальной силы»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный пригрозил «колоссальной силой» участникам российского «вторжения». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По словам украинского военачальника, граждане массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. «Эти длинные очереди по всей стране образуют поток колоссальной силы, которая снесут орду, как только она пересечет наши границы», — заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в связи с обострением ситуации на линии разграничения в Донбассе Украине необходимо обеспечить оборону границ на востоке, севере и юге.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал приказ главнокомандующего ВСУ «О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период». «Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав», — уточнили в посте.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.