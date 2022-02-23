На Украине объявили о начале призыва резервистов

На Украине анонсировали открытие призыва на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook-аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В публикации указывается, что президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля издал приказ главнокомандующего ВСУ «О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период». «Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав», — уточнили в посте.

В пресс-службе отметили, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут направлены в те военские части и по той специальности, где они ранее проходили службу и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве. За ними закрепят среднемесячную зарплату и рабочие места.

К упомянутой категории относятся получившие определенную военную учетную специальность военнослужащие, которые увольняются со срочной, военной службы по призыву в период мобилизации. Представителей данной категории могут в течение суток призвать на службу без объявления мобилизации — такое право закреплено за президентом страны.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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