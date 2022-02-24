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Глава Крыма предрек массовое желание украинцев посетить полуостров летом

Глава Крыма уверен, что ситуация в Донбассе не повлияет на курортный сезон в регионе
Сергей Аксёнов

Сергей Аксёнов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что ситуация в Донбассе не повлияет на проведение курортного сезона в регионе. Об этом губернатор сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Чиновник также предрек, что летом у жителей Украины может появиться массовое желание посетить полуостров с целью отдыха. «Мы будем рады гостям», — заключил глава республики.

Ранее несколько российских аэропортов на юге страны временно отменили рейсы из-за ситуации в Донбассе. Среди них оказались авиагавани Краснодара, Сочи, Анапы, Симферополя, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и других.

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При этом в Ростуризме россиянам посоветовали воздержаться от поездок в ряд регионов на юге России до 2 марта. Как отметили представители ведомства, лучше связаться с туроператорами или гостиницами для переноса дат путешествий. Кроме того, для тех, кто остается на юге страны, запустили горячую линию — 8-800-200-34-11.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.

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Полина Дерр
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