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Власти граничащего с Украиной российского региона заявили о стрельбе

Губернатор Брянской области Богомаз заявил о случаях стрельбы на границе с Украиной

Фото: @a.v.bogomaz

На территориях Брянской области, граничащих с Украиной, были зафиксированы случаи стрельбы. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз, сообщает в четверг, 24 февраля, ТАСС.

Он отметил, что в результате стрельбы никто не пострадал. Дома местных жителей и строения не были разрушены, добавил Богомаз.

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Сейчас ситуация в Брянской области спокойная, заверил глава региона.

Богомаз пояснил, что все предприятия и общественный транспорт в Брянской области работают в обычном режиме. Очередей на заправках и в торговых центрах не наблюдается, заметил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести случаях разрушений из-за снарядов в регионе. Никто из людей в результате падения снарядов не пострадал, подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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Анна Щербакова
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