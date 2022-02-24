Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский губернатор рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о шести случаях разрушений из-за снарядов
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Шесть случаев разрушений зафиксировали из-за снарядов в Белгородской области, заявил в четверг, 24 февраля, губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областной думы, передает ТАСС.

Никто из людей в результате падения снарядов не пострадал, заверил российский губернатор.

Каких-либо деталей он приводить не стал. Гладков подчеркнул, что населению по необходимости оказывается помощь.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Власти Белгородской области создали постоянно действующий оперштаб, который будет собирать всю информацию, контролировать принятые решения и при необходимости максимально быстро реагировать на возникающие ситуации, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области будут отменены занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. По его словам, аэропорт Белгорода отменил все рейсы до 2 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
В ПАСЕ оценили военную операцию России на Украине
Стало известно о выступлении Джонсона по ситуации на Украине
Германия эвакуировала сотрудников посольства на Украине
Ветеринар нашел способ поддержать семью умершей 18-летней собаки
Зеленский обратился к гражданам России по-русски
В ЕС пообещали оказать Киеву помощь из-за военной операции России в Донбассе
Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина
Ортопед раскрыл способы правильно подобрать обувь
Лукашенко высказался о признании Белоруссией ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.