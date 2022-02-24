Российский губернатор рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов

Шесть случаев разрушений зафиксировали из-за снарядов в Белгородской области, заявил в четверг, 24 февраля, губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областной думы, передает ТАСС.

Никто из людей в результате падения снарядов не пострадал, заверил российский губернатор.

Каких-либо деталей он приводить не стал. Гладков подчеркнул, что населению по необходимости оказывается помощь.

Власти Белгородской области создали постоянно действующий оперштаб, который будет собирать всю информацию, контролировать принятые решения и при необходимости максимально быстро реагировать на возникающие ситуации, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгородской области будут отменены занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. По его словам, аэропорт Белгорода отменил все рейсы до 2 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.