Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах

Глава Белгородской области Гладков отменил занятия в школах на границе с Украиной

Вести Белгород

В Белгородской области будут отменены занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем обращении в Instagram-аккаунте.

Губернатор рассчитывает, что взрослое население с пониманием отнесется к этому решению.

В остальных районах Белгородской области решение о посещении детских садов и школ могут принимать родители самостоятельно, пояснил российский губернатор.

Гладков подчеркнул, что школы и детсады будут работать. По его словам, в аэропорту Белгорода отменен ближайший рейс — в Санкт-Петербург, правительство и предприятия продолжают работу в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Киеве зазвучала сирена воздушной тревоги
Шольц заявил об ужасном дне для Украины и всей Европы
В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах
В МВД ЛНР объявили о боевых действиях в районе подконтрольного Украине города
Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного микроэлемента
В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины
Армия ДНР заявила об ударах по позициям ВСУ из всех доступных средств
Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.