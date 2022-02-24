В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах

В Белгородской области будут отменены занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем обращении в Instagram-аккаунте.

Губернатор рассчитывает, что взрослое население с пониманием отнесется к этому решению.

В остальных районах Белгородской области решение о посещении детских садов и школ могут принимать родители самостоятельно, пояснил российский губернатор.

Гладков подчеркнул, что школы и детсады будут работать. По его словам, в аэропорту Белгорода отменен ближайший рейс — в Санкт-Петербург, правительство и предприятия продолжают работу в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.