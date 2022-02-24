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Украина обратилась к Евросоюзу за гуманитарной помощью

Киев попросил у Брюсселя медицинские средства
Янез Ленарчич

Янез Ленарчич. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина обратилась к Евросоюзу за гуманитарной помощью. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, Киев попросил у Брюсселя медицинские средства. Ленарчич призывал все страны Евросоюза откликнуться на просьбу.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пять человек погибли при крушении самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 в Киевской области. На борту воздушного судна находились 14 человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Министерство обороны утверждает, что в ходе боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих, выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры республики, в том числе 11 аэродромов ВВС.

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Алевтина Запольская
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