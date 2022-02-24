Пять человек погибли при крушении самолета ВСУ в Киевской области

Самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ан-26 потерпел крушение в Киевской области, погибли пять человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

По данным ведомства, самолет упал между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 14 человек.

Причины крушения не называются.

Ранее 24 февраля ФСБ сообщила о ракетном ударе по двум российским гражданским судам в Азовском море. Под огонь со стороны Мариуполя попали суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky. Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на его борту возник пожар, ранен член команды.