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Два российских судна подверглись ракетному удару со стороны Украины

ФСБ сообщила о ракетном ударе ВСУ по двум российским гражданским судам в Азовском море

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В Азовском море два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в погрануправлении ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 24 февраля в 11 часов суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под огонь со стороны города Мариуполь.

Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на его борту возник пожар. Тяжелое ранение получил член команды. Его намерены эвакуировать на пограничных сторожевых катерах погрануправления ФСБ, которые уже выдвинулись к месту бедствия для оказания помощи.

Возгорание на нефтегрузе потушила команда, оба судна продолжили движение.

Росморречфлот приостановил с 24 февраля до особого указания судоходство в Азовском море, за исключением Керченского пролива, отмечает РИА Новости. Суда между портами Крыма и Кубани могут ходить. Черноморские порты России работают в штатном режиме.

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Любовь Ширижик
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