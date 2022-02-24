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В Крыму высказались о возможном конце водной блокады полуострова

Ковитиди: восстановление подачи воды в Крым из Днепра исправит экологическую обстановку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявление главы Крыма Сергея Аксенова о подготовке Северно-Крымского канала к приему Днепропетровской воды взвешено и должно быть исполнено. Водная блокада несла республике потери, отметила сенатор Совфеда от полуострова Ольга Ковитиди. Своим мнением политик поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему днепропетровской воды.

Поручение надо исполнять

Ковитиди назвала заявление Сергея Аксенова взвешенным. «Если глава республики дает какие-то поручения, то их надо исполнять. Он знает, почему дает такие поручения», — отметила она.

Сенатор отметила, что восстановление подачи воды из Днепра исправит экологическую обстановку на полуострове и послужит целям обоих народов — русского и украинского.

«Так или иначе мы сегодня понимаем, что водная блокада, которая была организована киевским режимом, разрушила единую экосистему как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации и его субъекта Республики Крым. В результате неслись убытки обеими сторонами», — заявила Ковитиди.

Строительство Северо-Крымского канала, который был предназначен для снабжения засушливых зон республики и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло в период с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.

Не согласившись с результатами референдума 2014 года, Украина перекрыла подачу днепровской воды в республику.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Виктория Немис
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