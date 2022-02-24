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Созданы роботы-кубы для использования в космосе

Ученые создали роботов, которые могут менять форму в космосе

Фото: MIT CSAIL

Специалисты Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) создали прототип способных менять форму в космосе роботов. Об этом сообщается на сайте организации.

Роботы-кубы, получившие название ElectroVoxel, были разработаны совместно с учеными Университета Калгари (Канада). Каждое ребро устройства представляет собой электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. Роботы не имеют двигателя и движущихся частей — для движения они используют электромагниты.

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Длина каждой стороны ElectroVoxel составляет около 60 миллиметров. При изменении полярности края роботов либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга. Устройства могут вращаться вокруг края другого куба или переходить от одного робота к другому. Исследователи сообщают, что ПО способно контролировать до тысячи кубов одновременно. Программное обеспечение распределяет энергию, чтобы создать из кубов сложную геометрическую фигуру или задать роботу определенное направление.

Специалисты испытали ElectroVoxel в условиях микрогравитации во время параболического полета. Ученые сделали вывод, что роботы-кубы способны изменить инерционные свойства космического корабля, что поможет снизить потребность в дополнительном топливе для реконфигурации.

В конце декабря 2021 года ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственные мышцы для компактных роботов. Искусственные мышцы были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр.

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Андрей Ставицкий
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