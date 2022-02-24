В ЛНР сообщили о массовом бегстве украинских военных с передовой

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила массовом бегстве военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с передовых позиций в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские военные по всей линии соприкосновения в Донбассе массово отказываются выполнять приказы командования и покидают передовые позиции.

Ранее в министерстве внутренних дел ЛНР сообщили о переходе города Счастье и поселка Станица Луганская под контроль Луганской народной республики.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства объяснил это просьбами о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).