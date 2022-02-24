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В ЛНР сообщили о массовом бегстве украинских военных с передовой

НМ ЛНР заявила о массовом бегстве военнослужащих ВСУ с передовых позиций в Донбассе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила массовом бегстве военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с передовых позиций в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские военные по всей линии соприкосновения в Донбассе массово отказываются выполнять приказы командования и покидают передовые позиции.

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Алиса Реброва
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