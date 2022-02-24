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Популярный португальский курорт отменил все ограничения на въезд для туристов

Власти острова Мадейра отменили ПЦР- и антиген-тесты для иностранных туристов

Фото: Globallookpress.com

Власти популярного португальского курорта Мадейра решили отменить все действующие на острове коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, прибывающие на курорт путешественники освобождаются от предоставления сертификатов о вакцинации, результатов ПЦР-исследований, тестов на антиген и заполнения анкет на платформе madeirasafe.com.

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При этом отмечается, что ковидные ограничения внутри самой Мадейры сохраняются. Так, посещение ресторанов, баров, клубов и других развлекательных заведений возможно только при предъявлении сертификата о перенесенном заболевании, о вакцинации (для России — препаратом «Спутник V»), либо отрицательный результат антиген-теста, срок действия которого — семь дней.

Ранее сообщалось, что российский туроператор TUI откроет с 20 февраля продажи туров на остров Мадейра, признанный лучшим местом для пляжного отдыха в Европе. Цены на первые недельные туры на португальский курорт начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания.

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Валентина Процкова
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