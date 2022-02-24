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Политолог предрек миграцию части украинцев в Европу

Политолог спрогнозировал миграцию украинцев в Европу на фоне военной операции России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Некоторые украинцы попробуют уехать в Европу на фоне военной операции России по защите Донбасса, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве Леонид Крутаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам политолога, Европе будет сложно отказать украинцам, если они ринутся к ним. «Для Европы решение этой миграционной проблемы будет лучше, чем при войне на Ближнем Востоке, потому что украинцы, как ни крути, ментально ближе к европейскому образу жизни. Это не арабы и не турки, это работоспособный народ, законопослушные люди, которые не будут кучковаться толпами в гетто, а будут работать в больницах, магазинах», — предположил Крутаков.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив, что военная спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Министерстве обороны России сообщили, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины.

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Екатерина Смирная
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