В Совфеде объяснили невозможность военного удара других стран по России

Вероятность ударов по российским городам со стороны Запада отсутствует, а со стороны Украины возможны только единичные попытки диверсий, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что все осознают риски противостояния с Россией.

«Удары по России со стороны других государств невозможны. Ведь они прекрасно осознают все риски возможного противостояния. Что касается Украины, то здесь риски очень невысоки, тем не менее, отдельные проявления могут быть. В частности, очень серьезно стоит относиться к возможным попыткам диверсий. В этих вопросах всем нужно быть очень консолидированными и внимательно наблюдать за всеми возможными проявлениями. За этим надо следить. Но, все же, не думаю, что такие акты будут носить массовый характер. Скорее, это могут быть единичные проявления», — уверен Цеков.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировали попадание боеприпасов на территорию России.

24 февраля стало известно, что в Белгородской области будут отменены занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор рассчитывает, что взрослое население с пониманием отнесется к этому решению.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.

Владимир Путин также обратился ко внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.