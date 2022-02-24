Масштабный проект Китая раскрыл лицемерие Пекина

В 2021 году Китай начал строить угольные электростанции, общая мощность которых составит 33 гигаватта. Такие данные опубликованы в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и американского аналитического центра Global Energy Monitor (GEM).

Масштабный китайский проект по строительству станций раскрыл лицемерие Пекина в отношении взятых на себя экологических обязательств — власти начали отказываться от них в попытке поддержать экономику, пострадавшую от сбоев в цепочке поставок и коронавирусных ограничений. Строительства электростанций такой мощности не было с 2016 года, что демонстрирует желание страны вернуться к ископаемому топливу из-за беспокойства по поводу состояния экономики. В докладе отмечается, что «в соответствии с целями Парижского соглашения по климату, для использования этих новых мощностей нет места». Новые электростанции могут оставить Китай с активами на сумму 90-130 миллиардов долларов, которые перестанут приносить прибыль на фоне необходимости трансформации сферы энергетики ради достижения климатических целей.

По данным исследования, в 2021 году выдача новых разрешений на строительство угольных электростанций была приостановлена, однако в 2022 году возобновилась. За первые шесть недель года было одобрено строительство пяти проектов общей мощностью 7,3 гигаватта.

Председатель КНР Си Цзиньпин в январе заявил, что цели Китая по снижению выбросов углекислого газа не должны идти в ущерб энергетической и продовольственной безопасности или «нормальной жизни» простых людей, пишет Reuters. В Государственной корпорации электросетей Китая сообщили, что страна начнет сокращать потребление угля с 2026 года, а до этого, вероятно, введет в эксплуатацию угольные электростанции мощностью на еще 150 гигаватт.

Китай, который планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, уже не впервые уличили в несоблюдении экологических обязательств. Ранее стало известно, что заявление страны об углеродной нейтральности зимних Олимпийских игр оказалось маркетинговым ходом. На самом деле Китай просто купил квоты на выбросы углерода, которые практически никак не сократили объем эмиссий во время Игр.