Еще две российские компании пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы

Еще две российские авиакомпании — «Победа» и Utair — пообещали вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг России на фоне ситуации с Украиной. Такую информацию публикует ТАСС.

«"Победа" всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отмененным на сегодня возвраты уже оформлены», — заявил официальный представитель перевозчика. Уточняется, что к настоящему времени лоукостер отменил шесть рейсов на юг России.

О готовности вернуть полную стоимость билетов за отмененные рейсы компанией Utair сообщает агентство городских новостей «Москва». Оформить вынужденный возврат можно на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания S7 также заявила о готовности вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы в города юга России. Как отметили в компании, в связи с ограничениями полетов в нескольких аэропортах страны все рейсы S7 в Сочи, Геленджик, Ставрополь, Анапу, Краснодар, Воронеж, Липецк, Астрахань, Ростов, Белгород, Симферополь, Волгоград на 24 февраля 2022 года отменены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».