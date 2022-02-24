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Российская авиакомпания заявила о готовности вернуть деньги за отмененные рейсы

Авиакомпания S7 готова вернуть деньги пассажирам за отмененные рейсы на юг России

Фото: Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 заявила о готовности вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг России на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Как уточнил перевозчик, в связи с ограничениями полетов в нескольких аэропортах страны все рейсы S7 в Сочи, Геленджик, Ставрополь, Анапу, Краснодар, Воронеж, Липецк, Астрахань, Ростов, Белгород, Симферополь, Волгоград 24 февраля 2022 года отменены.

«Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе "Мои бронирования" на сайте и в приложении», — говорится в заявлении компании. Кроме того, в S7 добавили, что за возвратом средств можно обратиться в офисы продаж и представительства перевозчика.

Ранее стало известно, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Марк Успенский
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