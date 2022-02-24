Политолог предрек отставку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский потерял все и уже не имеет ни единого шанса избежать отставки, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Отставка Зеленского неизбежна, а, если в ходе спецоперации войска России дойдут до Киева, то будет и побег, убежден политолог. «Я думаю, на Украине ему места для жительства после всего произошедшего теперь не будет», — отметил он.

По мнению Крутакова, после всего произошедшего на Украине Зеленский будет там изгоем и козлом отпущения, так как обещал прекратить войну, когда шел на выборы.

Ранее Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив, что она стала ответом просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Министерстве обороны России сообщили, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. При этом в ведомстве подчеркнули, что российские силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам.