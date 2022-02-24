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В США оценили возможность встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США пока не считают правильной встречу Байдена и Путина
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов оценила возможность встречи президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам Псаки, Вашингтон пока не считает правильным проведение встречи глав государств, однако готов вернуться к переговорам при условии деэскалации Россией кризиса на Украине.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов оценил влияние признания ДНР и ЛНР на переговоры Москвы и Вашингтона. По его словам, позицию США по гарантиям безопасности, предложенным Россией, невозможно изменить ничем, в том числе признанием независимости республик.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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