Оценено влияние признания ДНР и ЛНР на переговоры России с США

Позицию США по гарантиям безопасности, предложенным Россией, невозможно изменить ничем, в том числе признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), уверен сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что уступка может лишить Штаты гегемонии и позиции мирового лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от властей США не поступало предложений по поводу проведения встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Климов уверен, что даже признание Россией независимости республик Донбасса не изменит позиций Штатов.

«США утрачивают позиции заокеанского командира»

«Дело в том, что во многом именно украинской тематикой Вашингтон пытался отвлечь внимание мира от российских предложений по гарантиям безопасности», — сказал Климов.

К сожалению, я думаю, что и после признания нами независимости республик Штаты продолжат накручивать тему санкционного давления, истерия только усилится, будет заряжена толпа американских ставленников, так называемых, неправительственных организаций Андрей Климов Сенатор Совфеда

«Россия создала новую реальность»

Климов объяснил, что предложения по безопасности могут коренным образом изменить политическую картину мира и опасны, прежде всего, для американской гегемонии.

США уже утрачивают свои позиции заокеанского командира, фундамента Европы Андрей Климов Сенатор Совфеда

«Они это чувствуют, и у них нет однозначного мнения о том, как со всем этим быть. Им кажется, что они заслужили право на полную свободу действий после, как они считают, победы в холодной войне и не собираются от него отказываться. Потому, что бы кто ни говорил, сомневаюсь, что признание ЛНР и ДНР как-то повлияет на переговоры», — считает сенатор.

Вместе с тем, он отметил, что признание независимости республик важно, прежде всего, потому, что это позволяет минимизировать возможность войны на востоке Европы.

Россия правовым путем, в коалиции с ДНР и ЛНР создала новую реальность, в которой мешает планам интервенции со знаменами НАТО Андрей Климов Сенатор Совфеда

Ранее сообщалось, что Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с Владимиром Путиным. «Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — заявил советник Макрона.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить поддержание мира в республиках.