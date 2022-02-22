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В Кремле рассказали об отсутствии предложений США по встрече Байдена и Путина

В Кремле заявили, что США не выступали с предложениями провести встречу Байдена и Путина

Фото: Saul Loeb / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от властей США не поступало предложений по поводу проведения встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Владимира Путина. Цитату приводит ТАСС.

«Нет, таких предложений не было», — отметил он.

В Кремле не рассказали, готовится ли соответствующая встреча.

При этом ранее сообщалось, что Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером. «Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — заявил советник Макрона. Он отметил, что французский президент будет посредником в урегулировании кризиса на Украине. Путин и Байден тогда поддержали идею французского лидера и приняли его предложение встретиться в Европе.

Виктория Кондратьева
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