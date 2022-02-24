В Крыму заявили о разрывах снарядов на полуострове

На территории Крыма зафиксировано несколько разрывов снарядов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидентов нет.

Ранее глава региона объявил о введении в Крыму режима повышенной готовности. Он заявил о готовности помочь выехать жителям приграничных с Украиной районов в центр полуострова.

Аксенов также распорядился организовать в Крыму пункты приема беженцев и ограничить работу школ и детских садов в приграничных районах.