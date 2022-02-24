В российском регионе приграничные с Украиной школы перевели на дистант

Граничащие с Украиной школы в Курской области переводятся на дистанционное обучение. О таком решении сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас проводит экстренное совещание со своими заместителями.

«Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня», — пояснил Старовойт.

Губернатор Курской области заверил, что о принятых решениях в ходе совещания сообщит позже.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене занятий в школах и детских садах на границе с Украиной.

24 февраля президент России Президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.