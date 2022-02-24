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Роботы повысили смертность среди населения

Ученые из США выявили повышение уровня смертности из-за автоматизации производств

Фото: Yuri Kageyama / AP

Ученые из Йельского университета и Университета Пенсильвании в США пришли к выводу, что использование роботов на производствах приводит к повышению уровня смертности среди взрослого населения. Результаты исследования опубликованы в журнале Demography.

В ходе научной работы были проанализированы данные людей, потерявших работу из-за автоматизации рабочего процесса на заводах, в период с 1993 по 2007 год. Затем их соотнесли с количеством свидетельств о смерти в США за тот же период времени. Исследователи обнаружили, что в случае сокращения на 12 процентов увеличивался риск смертей «из-за отчаяния», которые были вызваны в основном самоубийствами или передозировкой наркотиков, особенно этому была подвержена возрастная группа от 45 до 54 лет.

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Согласно собранной статистике, каждый новый робот, призванный заменить 1000 рабочих мест, привел к восьми смертям на 100 тысяч мужчин и к четырем среди 100 тысяч женщин. Кроме того, ученые выявили, что автоматизация также связана с увеличением числа убийств, онкологий и сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых возрастных группах.

Как считают авторы исследования, их анализ отображает не только прямые последствия замещения людей роботами на производствах, например, сокращение занятости, заработной платы и другие, но и косвенные — снижение экономических возможностей более обширного слоя населения.

В декабре 2021 года стало известно, что 37 процентов россиян положительно отнеслись бы к появлению судей-роботов. Тем не менее большинство граждан хотели бы, чтобы в суде их приговоры рассматривал человек.

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Елена Апазиди
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