Треть россиян положительно отнеслась к появлению судей-роботов

Чуть более трети россиян ( 37 процентов) положительно отнеслись к появлению судей-роботов, однако в большинстве случаев граждане хотели бы, чтобы их приговор рассматривал человек, а не цифровой алгоритм. Такие данные приводятся в опросе банка «Открытие», передает РИА Новости.

Около 18 процентов опрошенных сочли, что роботизация суда сделает приговоры честнее. Больше всего людей высказались за цифровое правосудие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (28 процентов), меньше всего — на Дальнем Востоке (10 процентов). При этом 15 процентов полагают, что роботов можно использовать только в гражданских, но не в уголовных процессах.

42 процента россиян категорически против замены судей цифровым алгоритмом, поскольку по их мнению это приведет к незаконным приговорам. Их позиции сильны на Дальнем Востоке (50 процентов) и Южном Федеральном округе (47 процентов).

47 процентов респондентов заявили, что хотят рассмотрения дела живым судьей вне зависимости от того, истцы они или ответчики, потерпевшие или обвиняемые. 15 процентов захотели, чтобы их дело рассматривал робот.

Специалисты полагают, что в 2022 году сегмент роботов ожидает развитие и рост. Доктор философии Техасского университета Робин Р. Мерфи (Robin R. Murphy) предсказал, что в 2022 году во многих странах мира появится полноценная доставка продуктов с помощью роботов. Руководитель фирмы Open Robotics Брайан Герки (Brian Gerkey) считает, что скоро в индустрии возникнет проблема взаимодействия между роботами от разных производителей.

