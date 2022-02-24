В российском регионе привлекли казаков для охраны приграничных территорий

В Ростовской области привлекли дополнительные силы, в том числе казаков, для обеспечения порядка в 11 приграничных территориях региона. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что речь идет о городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском.

Голубев заверил, что сейчас все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают в штатном режиме, каких-либо сбоев нет.

Губернатор добавил, что в приграничных районах будет приостановлена деятельность детсадов. Школьников временно отправят на дистанционный формат обучения.

Власти Воронежской области, граничащей с Украиной, ранее приняли решение временно приостановить работу школ на территориях Кантемировского и Россошанского районов.

Аналогичное решение накануне было принято в Белгородской и Курской областях.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).