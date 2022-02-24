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Еще в одном граничащем с Украиной российском регионе приостановили работу школ

В двух районах Воронежской области временно приостановили работу школ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти Воронежской области, граничащей с Украиной, приняли решение временно приостановить работу школ на территориях Кантемировского и Россошанского районов. Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале правительства в четверг, 24 февраля.

Предложено также приостановить работу дошкольных учреждений. «Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома», — говорится в тексте.

Уточняется, что все системы жизнеобеспечения российского региона работают в штатном режиме.

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Ранее аналогичное решение приняли еще в двух субъектах страны — Белгородской и Курской областях.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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