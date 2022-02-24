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Назван возможный срок стабилизации рубля

Экономист Беляев допустил, что курс доллара вернется к 76 рублям в течение недели

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Если больше не будет поступать никакой информации более тревожного характера, курс рубля стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар в пределах недели, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Хотя не исключено, что вследствие этих перипетий будут потери, но, на мой взгляд, они составят не больше одного рубля», — отметил Беляев. По его мнению, в ближайшее время курс будет во многом зависеть именно от геополитической ситуации.

Ранее в ходе торгов курс евро достигал 101,07 рубля, а доллара — в 89,9 рубля. В этой связи Банк России объявил о мерах по стабилизации российского финансового рынка.

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Екатерина Смирная
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