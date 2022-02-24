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В бундестаге понадеялись на продолжение поставок газа из России

Депутат бундестага Котре предположил, что ситуация с поставками газа из РФ нормализуется

Фото: Shutterstock

Если конфликт между Россией и Украиной не будет обостряться, ситуация с торговлей газом между Москвой и Берлином в долгосрочной перспективе нормализуется. На возможное продолжение поставок газа из России понадеялся депутат бундестага Штеффен Котре в беседе с «Лентой.ру».

Политик заявил, что не верит в поддержку решения об отказе от российского газа со стороны большинства граждан Германии. «Последствия роста цен на энергоносители, включая цены на удобрения и продовольствие, вероятно, приведут к большей реалистичности в среднесрочной перспективе», — заключил он.

Котре также добавил, что альтернативой российскому газу для Германии могут стать поставки сжиженного природного газа (СПГ). При этом он отметил, что это будет дорого стоить Берлину, а также в стране пока нет необходимой инфраструктуры.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна будет отказаться от российских энергоресурсов в связи с ситуацией на Украине. Он также подчеркнул, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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Валентина ШварцманЕкатерина Андреева
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