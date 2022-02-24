Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбербанк заявил о штатной работе своих сервисов

Сбербанк: системы работают в штатном режиме, клиентам доступны их средства и сервисы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Все системы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка. Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — подчеркнули в Сбербанке. Там добавили, что организация располагает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в текущей ситуации.

Сбербанк также призывал россиян доверять только официальным источникам информации и пообещал информировать своих клиентов об возможных изменениях в работе. Ранее 24 февраля, после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе, Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины
Лукашенко проведет совещание с военными
В Москве проверят информацию о минировании всех судов
Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине
Мосбиржа анонсировала открытие торгов
России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР
Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы
Из аэропорта Шереметьево отменены все рейсы в южном направлении
Сбербанк заявил о штатной работе своих сервисов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.