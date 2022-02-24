Сбербанк заявил о штатной работе своих сервисов

Все системы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка. Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме.

«Мы готовы к любому развитии ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», — подчеркнули в Сбербанке. Там добавили, что организация располагает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в текущей ситуации.

Сбербанк также призывал россиян доверять только официальным источникам информации и пообещал информировать своих клиентов об возможных изменениях в работе. Ранее 24 февраля, после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе, Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.