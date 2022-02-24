Россиянам назвали способ не платить кредиты за бывшего супруга

В России долги по кредитам при разводе могут разделить между супругами, если купленные на них товары или недвижимость использовались на благо семьи. Об этом сказал РИА Новости старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Допустим, супруги приобрели холодильник, которым вместе пользовались. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку в кредит нового телефона для одного супруга, то ему и остаются долги. При этом супруг может оградить себя от долгов бывшего партнера, если докажет, что купленным в кредит товаром не пользовался, указал эксперт.

«Доказать, что имущество, которым супруги пользовались совместно, является чьей-либо личной собственностью, и отвечать по долгам за это имущество должен кто-то один, довольно сложно, поскольку инициатива другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться», — отметил Гусятников.

Такие же правила действуют и с долгами по кредиткам. Чтобы признать долг по кредитной карте общим, нужно доказать, что он возник в период брака, а деньгами пользовались оба. Но в большинстве случаев долг по кредиткам выплачивает владелец карты.

Количество злостных неплательщиков в России достигло 8,6 миллиона человек в 2021 году, что является историческим рекордом. За год количество россиян, которые отказались или не способны платить по долгам, выросло на 1,6 миллиона против прошлогодних 1,2 миллиона человек.