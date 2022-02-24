Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали способ не платить кредиты за бывшего супруга

Юрист сказал, что долги при разводе не делятся при использовании товаров не на благо семьи

Фото: Unsplash

В России долги по кредитам при разводе могут разделить между супругами, если купленные на них товары или недвижимость использовались на благо семьи. Об этом сказал РИА Новости старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Допустим, супруги приобрели холодильник, которым вместе пользовались. Если же деньги ушли не на нужды семьи, а, к примеру, на покупку в кредит нового телефона для одного супруга, то ему и остаются долги. При этом супруг может оградить себя от долгов бывшего партнера, если докажет, что купленным в кредит товаром не пользовался, указал эксперт.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

«Доказать, что имущество, которым супруги пользовались совместно, является чьей-либо личной собственностью, и отвечать по долгам за это имущество должен кто-то один, довольно сложно, поскольку инициатива другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться», — отметил Гусятников.

Такие же правила действуют и с долгами по кредиткам. Чтобы признать долг по кредитной карте общим, нужно доказать, что он возник в период брака, а деньгами пользовались оба. Но в большинстве случаев долг по кредиткам выплачивает владелец карты.

Количество злостных неплательщиков в России достигло 8,6 миллиона человек в 2021 году, что является историческим рекордом. За год количество россиян, которые отказались или не способны платить по долгам, выросло на 1,6 миллиона против прошлогодних 1,2 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию
Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе
Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину
Две несовершеннолетние школьницы стали жертвами домогательств приезжих в Москве
«Макдоналдс» объявил о закрытии ресторанов на Украине
На страницу телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения
В российском регионе привлекли казаков для охраны приграничных территорий
Внутри квазара обнаружили две сверхмассивные черные дыры в процессе слияния
На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ
Макрон прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.