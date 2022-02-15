Миллионы россиян отказались платить по своим долгам

Количество злостных неплательщиков в России достигло 8,6 миллиона человек в 2021 году, что является историческим рекордом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

За год количество россиян, который отказались или не способны платить по своим долгам, выросло на 1,6 миллиона против прошлогодних 1,2 миллиона человек. Всего они задолжали 1,1 триллиона рублей (на 40 миллиардов больше, чем в 2020-м). Взыскать удалось 185,2 миллиарда рублей. Больше всего злостных неплательщиков оказалось в Краснодарском крае (582 тысяч), Башкирии (452 тысяч) и Красноярском крае (390 тысяч).

К росту числа неплательщиков приводит увеличение долговой нагрузки населения на фоне стагнации доходов, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

С октября по декабрь 2021 года россияне набрали 11,2 миллиона микрозаймов на 150,9 миллиарда рублей, что стало рекордом с 2019 года. В конце декабря 2021 года представители Центробанка заявили, что намерены ужесточить регулирование микрофинансового рынка.