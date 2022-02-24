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Спорт

Боец UFC отказался от поединка с Махачевым

Армянский боец UFC Арман Царукян заявил, что отказался от поединка с Исламом Махачевым

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян заявил, что ему предлагали провести поединок с россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщает ТАСС.

25-летний Царукян мог стать соперником Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после травмы Бенеила Дариуша. Однако, армянский спортсмен отказался от предложения промоушена. Он заявил, что подобный поединок требует большего времени на подготовку и не исключил, что подерется с Махачевым в будущем.

27 февраля на турнире UFC Махачев выйдет в октагон против американца Бобби Грина. Последний согласился заменить выбывшего Дариуша.

Махачев демонстрирует серию из девяти побед подряд в UFC. Россиянин уже встречался в октагоне с Царукяном. В апреле 2019-го он одержал победу над армянский бойцом на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Николай Костюков
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