Uber остановил работу на Украине

Сервис заказа такси Uber остановил работу в украинских городах, пишет «Интерфакс». Пользователи в Киеве, Харькове и Одессе видят в приложении сообщение о том, что «в настоящее время поездки в этом регионе недоступны», а во Львове — что доступных поездок нет.

В пресс-службе компании объяснили, что приостановить работу приложения решено «в связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями». В Uber сообщили также, что надеются на временный характер ситуации.

Ранее днем 24 февраля о закрытии своих заведений в стране объявила сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Объявление опубликовали в Instagram украинского филиала компании, там решение объясняется тем, что работники «остаются дома со своими родными ради их безопасности». Как и Uber, «Макдоналдс» рассчитывает в будущем вернуться к работе.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Цели операции связываются с «демилитаризацией и денацификацией Украины».