Россиянам пообещали рост зарплат

Рост среднемесячной зарплаты в этом году будет на шесть тысяч рублей (или почти на 11 процентов относительно ожидаемого уровня 2021 года) и превысит 62 тысячи рублей. Такая оценка содержится в прогнозах Минэкономразвития России для правительства и администрации президента, пишут «Ведомости».

Ранее Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 тысяч рублей. Прогнозы на следующие два года также улучшены, сообщили источники издания. В 2023 году она составит 66 600 рублей, в 2024 году — более 71 тысячи, обещает ведомство. Отчасти улучшение ожиданий связано с повышением прожиточного минимума.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил о повышении заработной платы работающим пенсионерам в 2022 году.

В июне опрос показал, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Уточняется, что мужчины назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.