Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лацио
Сегодня
20:45 (Мск)
Порту
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Олимпиакос
Сегодня
20:45 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
20:45 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Партизан
Сегодня
20:45 (Мск)
Спарта П
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Спорт

Чемпионат Украины по футболу приостановлен

Украинская премьер-лига объявила о приостановке футбольного чемпионата

Фото: страница «Українська Прем'єр-Ліга» на Facebook

Украинская премьер-лига (УПЛ) объявила о решении приостановить проведение чемпионата страны по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Чемпионат Украины должен был возобновиться 25 февраля матчем между «Минаем» и «Зарей». Решение УПЛ принято на фоне специальной военной операции России и введения Указом президента Украины режима чрезвычайного положения.

После 18 туров УПЛ донецкий «Шахтер» лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 47 очков. Киевское «Динамо» располагается на второй строчке. Замыкает тройку «Днепр-1».

Действующий чемпион Украины «Динамо» должно было возобновить турнир матчем против «Ингульца» 26 февраля. Встреча должна была состояться в Киеве.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов
Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии
Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие
РЖД запустит из городов юга России дополнительные поезда
На Украине испытали снаряды «Тайфун»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.