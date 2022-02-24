Чемпионат Украины по футболу приостановлен

Украинская премьер-лига (УПЛ) объявила о решении приостановить проведение чемпионата страны по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Чемпионат Украины должен был возобновиться 25 февраля матчем между «Минаем» и «Зарей». Решение УПЛ принято на фоне специальной военной операции России и введения Указом президента Украины режима чрезвычайного положения.

После 18 туров УПЛ донецкий «Шахтер» лидирует в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 47 очков. Киевское «Динамо» располагается на второй строчке. Замыкает тройку «Днепр-1».

Действующий чемпион Украины «Динамо» должно было возобновить турнир матчем против «Ингульца» 26 февраля. Встреча должна была состояться в Киеве.