В ЕС ответили на вопрос о визовых ограничениях для россиян

Визовые ограничения против России, которые, возможно, будут включены во второй пакет антироссийских санкций, могут коснуться официальных лиц и близких к властным структурам людей. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил источник в Европейском Союзе (ЕС). Его слова передает РИА Новости .

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине. Боррель указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.