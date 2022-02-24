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В ЕС ответили на вопрос о визовых ограничениях для россиян

В ЕС заявили, что визовые ограничения против России могут коснуться официальных лиц

Фото: Yves Herman / Reuters

Визовые ограничения против России, которые, возможно, будут включены во второй пакет антироссийских санкций, могут коснуться официальных лиц и близких к властным структурам людей. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил источник в Европейском Союзе (ЕС). Его слова передает РИА Новости .

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине. Боррель указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

Варвара Кошечкина
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