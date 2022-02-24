В Латвии решили обязать рижское «Динамо» прекратить выступление в КХЛ

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце инициирует внесение изменения в закон о спорте страны. Об этом сообщает TVNET Sports.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами Евросоюза», — заявила Муйжниеце. Если закон примут, рижское «Динамо» обяжут покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Рижское «Динамо» выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В нынешнем розыгрыше команда заняла последнее место в Западной конференции и не вышла в плей-офф.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.